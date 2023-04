Vavada casino - рабочее зеркало официального сайта

Если вы хотите быть уверены в честности автоматов — играйте в Vavada Casino. На официальном сайте представлено почти 5 тысяч слотов. Попробуйте каждый из них!

Razor Shark Фриспины 100 шт Вейджер х20 Промокод VASPIN Активировать Minotaurus Фриспины 100 шт Вейджер х20 Промокод MINOT44AR Активировать Urartu Фриспины 100 шт Вейджер х20 Промокод URAR817R Активировать

Заведение Vavada Casino обрело популярность благодаря широкому разнообразию игровой библиотеке, наличию лицензии у каждого из аппаратов и высокому уровню отдачи. Право на размещение разных типов симуляторов в каталоге дает официальная лицензия от Кюрасао. Ее создатель бренда Макс Блэк получил в 2017 после открытия клуба.

Онлайн казино Vavada

Подробнее ознакомиться с политикой заведения и ассортиментом можно на официальном сайте Вавада. Дизайн в стиле современного игрового зала одновременно яркий и простой, навигация выстроена для быстрого доступа к любым разделам.

Преимущества казино Вавада

Верхняя панель посвящена пользователю и личному кабинету. Под ней — большой баннер с информацией о приветственном бонусе, еженедельных розыгрышах и эксклюзивных турнирах, джекпотах.

Ниже неоновыми оттенками подсвечиваются 4 раздела симуляторов: классические слоты, настольные развлечения, живые дилеры и турнирные соревнования. Если нет времени выбирать по разделам, спуститесь немного вниз и увидите иконки популярных автоматов из разных категорий. Теги Hit и New в углу иконки указывают на хитовые и недавно добавленные аппараты.

Vavada личный кабинет

Здесь происходит полное управление аккаунтом и его настройка. Кабинет создается под каждого клиента индивидуально и хранит всю статистику с момента первой авторизации в учетной записи. Чтобы новичок мог быстрее сориентироваться, личный кабинет Вавада разделен на тематические разделы:

Профиль — анкетные данные пользователя. Отображает имя и фамилию, никнейм, номер телефона и адрес электронной почты, место проживания. Ниже по странице есть блок с верификацией, подключением двухэтапной аутентификации и сменой пароля. Поскольку в момент регистрации система автоматически генерирует пароль для нового клиента, не поленитесь зайти сюда и подкорректировать настройки.

Кошелек — содержит полную информацию об открытых счетах, валютах, сумме на балансе, проведенных транзакциях. При необходимости внести депозит или снять средства зайдите в кошелек и выполните операцию.

Бонусы — раздел с уже начисленными поощрениями и советы по получению других. Бонусная политика предполагает 4 основных вида подарков: бездепозитный, депозитный, кэшбэк, промокод. Данные по каждому из них отображается на странице, после активации идет обратный отсчет — время, за которое необходимо использовать бонус.

Сообщения — предназначены для общения с администрацией, получения важной рассылки о новостях. Под системными уведомлениями есть быстрая кнопка вызова чата с поддержкой. Нет необходимости тянутся вверх экрана для открытия диалогового окна.

Отдельно стоит сказать о статусах Вавада. Это еще один пункт в кабинете, где отображается ранг клиента. Всего доступно 6 разных статусов. Они отличаются по количеству максимально допустимого размера вывода, возможному размеру ставки, особым бонусам и привилегиям.

🕹️ Игровая платформа Вавада 🎯Дата открытия 13.10.2017 🚩Лицензия Кюрасао (№8048/JAZ) 🎰 Топовые провайдеры NetEnt, Igrosoft, Novomatic, Betsoft, EGT, Evolution Gaming, Thunderkick, Microgaming, Quickspin 🃏Тип казино Браузерная, мобильная, live-версии 🍋Операционная система Android, iOS, Windows 💎Приветственные бонусы 100 фриспинов + 100% к первому депозиту ⚡Способы регистрации Через email, телефон, соц. сети 💲Игровые валюты Рубли, евро, доллары, гривны 💱Минимальная сумма депозита 50 рублей 💹Минимальная сумма выплаты 1000 рублей 💳Платёжные инструменты Visa/MasterCard, SMS, Moneta.ru, Webmoney, Neteller, Skrill 💸Поддерживаемый язык Русский ☝Круглосуточная служба поддержки Email, live-чат, телефон

Уровни от игрока и выше обязательно нужно подтверждать указанным взносом. Валюта предлагается любая: американские и канадские доллары, евро, гривны, белорусские и российские рубли, тенге, юани, лиры. В зависимости от счета требования конвертируется в нужной валюте.

Если после повышения пользователь малоактивен больше месяца, уровень вновь снижается до соответствующего вложениям. В случае полной неактивности гемблер становится Новичком и теряет все ранее заработанные привилегии.

Игровые автоматы Vavada

Администрация обязана партнерам-разработчикам за большой и разнообразный ассортимент. На выбор почти 5000 аппаратов с разной тематикой, сюжетом, дополнительными риск-уровнями. Для отыгрыша бонусов Вавада создаются премиальные игры с особыми параметрами и отдачей.

Лидирующие позиции среди провайдеров занимают студии Big Time Gaming, Blueprint Gaming, NetEnt, Nolimit City, Play'n GO, Push Gaming, Red Tiger Gaming и Yggdrasil. Для выбора симулятора по разработчику есть специальные фильтры. Если знаете конкретное название, введите его в строке поиска.

Слоты онлайн казино

Видеослоты по-прежнему являются любимым развлечением посетителей большинства игровых залов. По этой причине на Vavada представлено более 2 500 наименований, среди которых классические ретро слоты и современные автоматы с различными бонусными функциями (лавина, риск, респин) и уникальными символами.

Рейтинг популярных на сегодня возглавляют Sweet Bonanza, Razor Shark, Jammin' Jars 2, The Dog House, The Wish Master, Book of Dead. Одновременный онлайн достигает нескольких тысяч человек, пулл разыгрывается чаще всего.

Live games

Любители карточных столов и рулетки стали выбирать более безопасную альтернативу реальным клубам в виде Live-казино. Профессиональные крупье и стилизованные студии создают реалистичную атмосферу, только вам не нужно покидать любимое кресло, соблюдать дресс-код или другие правила наземных казино.

Чтобы начать, запустите понравившуюся трансляцию и дождитесь, пока перед вами появится ведущий. Прослушайте правила, получите карты и фишки, продумайте стратегию для выигрыша. В Вавада Live дилер общается через чат, шутит и подсказывает важные моменты. Больше всего онлайна у разработчиков Evolution Gaming, Playtech, Pragmatic Play, Betgames.

Столы

VРаздел настолок — популярный выбор для любителей расслабленного и упорядоченного игрового процесса. Здесь результаты в большей степени зависят от решений пользователя. Гемблерам предлагается более 100 различных карточных столов в форматах:

Рулетка (американская, европейская, французская).

<Блэкджек (понтун, атлантик сити, испанский, классический, трехкарточный).



Покер (Техасский Холдем, Оазис, Стад, Омаха, Дрю, трехкарточный).

Видеопокер (Jacks Or Better, Joker Poker, Double Bonus).

Крэпс.

Monopoly Live.

Crazy Time.

Лотереи (кено, бинго, скретч-карты). Режимы доступны в демонстрационном виде, на реальные деньги, в формате онлайн трансляции. Выбрать способ запуска можно при наведении курсора на иконку аппарата или в настройках самого слота.

Vavada турнир

На площадке проводятся несколько турниров в неделю, в которых выплачивается от €4,000 до €12,000 за первое место и до €250 вхождение в первую сотню рейтинговой таблицы. Это гораздо большие призы, чем можно выиграть в классических слотах.

По сравнению с обычным режимом, у турниров Вавада есть еще одно преимущество — отсутствие отыгрыша. Приз в любом размере начисляется на основной баланс, вейджер на него не установлен. Если верификация профиля пройдена, ограничений по сумме вывода практически нет. Новичкам разрешается разделить сумму на несколько платежей и выводить по 1000$ в день.

Правила турниров варьируются: некоторые из них выгодны хай роллерам, которые много тратят, а некоторые справедливы для всех участников независимо от бюджета. Таким образом, игроки с небольшими ставками, делающие минимальные депозиты, тоже претендуют на большой приз.

Всего на площадке 3 вида режимов.

X-турнир

Начался прямо сегодня и будет проходить с 30.03 по 12.04, проводится для новичков. Суть — делать ставки от 15 центов и получать заносы. Чем больше ход, тем выше шансы словить иксы. У хайроллеров в этом режиме неоспоримое преимущество. Возможность делать крупные взносы повышает вероятность выхода в Топы. Но и игрокам с минимальными вкладами не стоит расстраиваться, всем, кто займет 11-100 места, площадка выплатит от 500 до 100$.

Кеш турнир Вавада

На старте всем выдается одинаковое количество фишек, которые позже разрешается докупить не более двух раз. Цель — получить наибольший занос. Такой формат на платформе проводится для следующих статусов:

Бронза: с 10 до 11.04.

Серебро: с 05 до 06.04.

Золото: с 14 до 15.04.

Призовой фонд варьируется от 15 до 20 000$ в зависимости от ранга. Список слотов также отличается.

Турнир на фриспины Вавада

Заключается в ставках вращениями. Как и в случае с фишками, их разрешается докупать для повышения шансов на выигрыш. Ближайшие турнир на фриспины пройдут в течение месяца для серебра, золота и платины. Призовой фонд — от 15 до 20 000$.

Джекпот Vavada

Отсутствие фильтров с джекпотами слотами затрудняет поиск развлечения. Поэтому рекомендуем подписаться на почтовую рассылку и периодически заходить на официальный сайт, где публикуется актуальная информация о традиционных джекпотах. Подсказать названия могут и сотрудники поддержки. Напишите свой запрос и оператор ответит в течение 5 минут.

Вавада официально раздает три вида джекпотов:

MEGA — 200 620,24$

MAJOR — 3 023,26 $.

MINOR — 817,13$.

В разделе с турнирами размещена кнопка перехода к джекпотам. Нажмите на нее, чтобы увидеть актуальный размер выплаты, список топовых геймеров и аппаратов.

Служба поддержки Vavada

Служба консультирования клиентов доступна 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Связаться с ними можно несколькими способами:

Живой чат. Самый простой и быстрый способ. При нажатии одной кнопки моментально открывается диалог. Введите в нем запрос самостоятельно или выберите одно из шаблонных сообщений.

Адрес электронной почты: [email protected] Актуальный способ связи на момент блокировки главного домена. Если вы не знаете, как написать в чат поддержки в социальных сетях, отправьте просьбу о помощи на e-mail. Срок рассмотрения займет пару дней.

Skype: vavada-casino. Видеозвонок с оператором или переписка в этом сервисе помогут оперативно решить возникший вопрос.

Номер телефона: +356 355-00-125. Позвоните по телефону. Сотрудники общаются на русском, английском и других языках.

Почтовый адрес: Alacomia Ltd. Loutrakiou, 5, 2027, Никосия Кипр. Зарегистрированный номер — HE 401416. В крайнем случае отправьте письмо обычной почтой, специалисты рассмотрят его сразу после получения.

Отзывы о поддержке Вавада положительные, Игроки хвалят специалистов за вежливость, ориентированность в темах, быстрые ответы.

Завершение: преимущества и недостатки казино

Преимуществ у сайта Vavada намного больше, чем недостатков. В первую очередь упоминают следующие плюсы:

Быстрая регистрация;

Отсутствие обязательной верификации;

Разнообразие языков интерфейса;

Популярные платежные системы;

Оперативный саппорт;

Щедрая бонусная политика;

Выплаты с минимальными ограничениями;

Постоянно пополняющийся ассортимент.

С годами репутация клуба только растет, Добавляются новые функции, улучшается обслуживание, смягчаются правила. В то же время администрация категорично относится к возрастным ограничениям. Дата рождения новичком проверяется службой безопасности, при несовпадении аккаунты блокируются.

Если вы настроены играть серьезно и ответственно — смело регистрируйтесь. Безопасность персональной информации и честность выплат гарантируется лицензией. Случаи мошенничества со стороны управляющих за 5 лет не обнаружены международными службами.

Как заводится кошелек?

Открывается автоматически при заполнении анкеты. Геймеру необходимо выбрать только валюту. В будущем количество кошельков разрешается увеличить до трех и выбрать для них настройки.

Сколько выводятся деньги?

Зависит от суммы, наличия верификации и загруженности сотрудников. При соблюдении правил отыгрыша ожидать выплату стоит в течение первых двух часов. Если заявка отправлена в ночное время или у сотрудников возникли сомнения, время увеличивается до 24 часов, но никогда не превышает эту отметку.

Как правильно играть в казино Вавада?

Переключайтесь между симуляторами, ставьте небольшими суммами и контролируйте статистику. Если словили слишком много проигрышей подряд, поменяйте игру и смените стратегию. Действуйте аккуратно и не сливайте весь депозит за минуту.